Ремонт окон Главная

Сфера деятельности: Ремонт окон и светопрозрачных конструкций в городе Новосибирске, а так же розничная продажа комплектующих для окон, балконов и алюминиевых конструкций.
Цель компании: Оказание качественных услуг по ремонту и обслуживанию оконных и светопрозрачных конструкций, а так же продажа качественных материалов для окон, с целью самостоятельного исправления населением проблем со своими конструкциями.
Девиз: Либо делать хорошо - либо не делать совсем.
О компании: В течении долгих лет мы собирали команду, которая сможет решить любые проблемы с пластиковыми, деревянными или алюминиевыми окнами, и опираясь на девиз нашей компании, можем с уверенностью сказать, что нам это удалось. Все наши мастера имеют колоссальный опыт и мы с гордостью можем сказать, что ни разу еще не отказались, и решали проблемы, даже самых сложных случаев связанных с поломкой окон. Так же, оценив ситуацию на рынке, мы занимаемся продажей оконных материалов в розницу, для клиентов, которые могут самостоятельно произвести тот или иной ремонт своих изделий, не прибегая к помощи наших или иных специалистов.
ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЮТ 8 МАСТЕРОВ
ВЫЕЗЖАЕМ ВО ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕБЕСПЛАТНО:
1. Выезд мастера
2. Диагностику
3. Смазку окон
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ ОКОН ПО АКЦИИ
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ С ОКНАМИ
Мы ремонтируем любые оконные и светопрозрачные конструкции от различных производителей, будь это пластиковые, деревянные или алюминиевые конструкции. Наши специалисты монтажных бригад обладают богатым опытом, и благодаря этому, мы готовы быстро приехать к Вам, устранить любые дефекты связанные со светопрозрачными конструкциями, в кратчайший срок. Обслуживание и ремонт всех ремонтируемых объектов, осуществляется в полном соответствии с требованиями ГОСТ, а также с учётом наставлений, рекомендаций, и требований производителей и клиентов.
Весь наш сайт посвящен ремонту окон и в дальнейшем содержимом нашего сайта, мы постараемся не употреблять сложные термины и аббревиатуры связанные с нашей деятельностью. Будем доносить всю информацию простым и доступным языком. Ведь аудитория наших клиентов очень широка и разнообразна, ведь ремонт окон или дверей нужен совершенно всем слоям населения: это бизнесмены, инженеры, служащие, рабочие, домохозяйки, пенсионеры и множество разнообразных людей. Но всех их объединяет одно, они обычные люди, никак не связанные с оконной тематикой. Поэтому мы не будем лишний раз забивать кому-либо голову информацией, которая нужна порой только оконщикам. Мы донесем все содержимое сайта до Вас, как можно проще, расскажем все о ремонте окон и светопрозрачных конструкциях так, что бы даже ребенку стало понятно о чем идет речь.
Почему нас выбрали более 14000 клиентов
ОПЫТ РАБОТЫ 15 ЛЕТ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8 ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ
ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД
ОСОБЫЙ ПОДХОД
БЫСТРО РАБОТАЕМ
Звоните нам прямо сейчас и убедитесь в высоком профессионализме наших мастеров!
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ:
> ПОЛОМКА ФУРНИТУРЫ
> ПРОВИСАНИЕ СТВОРОК
> НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ
> ПОЛОМКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
> ПРОДУВАНИЕ И ПРОМЕРЗАНИЕ ОКОН
> РАЗБИТЫЕ И ПОТЕЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
> ОБРАЗОВАНИЕ НАЛЕДИ
> ИЗНОС УПЛОТНИТЕЛЕЙ
> ОТСУТСТВИЕ ДЕТСКИХ ЗАМКОВ
> ОТСУТСТВИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК
> ЗАЕДАЮЩИЕ РУЧКИ И ЗАМКИ НА ОКНАХ
> НЕПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННАЯ ФУРНИТУРА
РЕМОНТ ОКОН И НАШИ УСЛУГИ
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ
ПРОДАЖА ОКОННОГО УПЛОТНИТЕЛЯ
УТЕПЛЕНИЕ ОКОН
ОТКОСЫ И ПОДОКОННИКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
И ИХ РЕМОНТ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОСКИТНЫХ СЕТОК
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОКОН
Как Вы видите, мы занимаемся не только ремонтом окон, но и все возможными дополнительными опциями связанными с оконной тематикой. Мы развиваем направление по продаже комплектующих для оконных конструкций. Дело в том, что иногда ремонт окон это не такая уж великая задача, и порой простой обыватель может самостоятельно отремонтировать свои оконные и дверные конструкции. Раньше, когда мы занимались только ремонтом окон, к нам часто звонили люди и спрашивали какие-либо элементы фурнитуры для самостоятельного ремонта.
Именно по этой причине мы стали торговать оконными комплектующими.
Конечно в большинстве случаев, ремонт окон невозможно сделать без помощи специалистов, да и если честно сказать, даже у наших опытных мастеров иногда бывают заминки, стоят смотрят на окно, и думают, а что тут вообще можно сделать. Просто бывают действительно сложные случаи, справиться с которыми под силу только настоящим специалистам.
Так как все наши мастера имеют большой опыт работы в оконной сфере, все они всегда готовы прийти к Вам на помощь, и отремонтировать любое окно.
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ УСЛУГИ:
ДИАГНОСТИКА:БЕСПЛАТНО
ВЫЕЗД МАСТЕРА:БЕСПЛАТНО
СМАЗКА ОКОН:БЕСПЛАТНО
РЕГУЛИРОВКА ОКОН: 600300 руб
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ ОКОН ПО АКЦИИ
КАК МЫ РЕМОНТИРУЕМ ОКНА
1.
оставляете заявку
или звоните нам
по телефону
(383) 227-96-80
2.
уточняем
по телефону
причины
неисправности
3.
сообщаем вам
стоимость
и срок ремонта
4.
наш выездной
мастер приедет
к вам и устранит
неисправность
Мы уважаем себя и своих клиентов. Поэтому никогда не занимались и не станем обзванивать людей с предложением: бесплатной диагностики окон и выявления неисправностей.
Надо понимать, что под словом бесплатно, всегда кроется какой-то обман. Да, мы выезжаем бесплатно на диагностику окон, но при этом люди сами звонят нам с какой-то определенной проблемой, и явно что действительно есть проблемы с окнами. Соответственно мы знаем, что впереди предстоит какой-либо ремонт окон и за счет этого мы заработаем.
Однако, в Новосибирске появилось несколько недобросовестных фирм: берут телефонную базу и сами звонят людям. После этого предлагают бесплатную диагностику окон. Впоследствии чего приезжают якобы специалисты, и накручивают людям не существующие проблемы с окнами. Нужно менять уплотнитель, фурнитуру, да и почти что не все окно, при этом называют цены, зашкаливающие реальность.
Будьте бдительны: мы же никогда не навязываем свои услуги, и все наши клиенты находят нас сами! Мы решаем только существующие проблемы и не вводим клиентов в заблуждение!
ОТЗЫВЫ О НАШЕМ РЕМОНТЕ ОКОН
Людмила Борисовна
Обращалась в эту фирму уже не раз. Всегда приезжали хорошие и воспитанные мастера. Все проблемы были устранены в тот же момент. Мне очень нравиться подход этой компании. Всем рекомендую.
Антон
Не думал что в новой квартире могут быть проблемы с окнами! Ни одно окно толком не закрывалось, ручки поворачивались не до конца, зимой от этого стало очень сильно дуть. Позвонил в фирму "РемКо" и вызвал мастера. Приехал на следующий день мастер и отрегулировал все окна. Все стало отлично закрываться и перестало дуть. Спасибо фирме "РемКо"!
Ольга Викторовна
Мне посоветовали компанию "Ремко" знакомые, им они уже делали, в свою очередь знакомые остались довольны и посоветовали эту компанию мне. У меня не открывалось окно, приехал мастер Роман, и за 20 минут мне все сделал. Причем смазал окно совершенно бесплатно, акция у них. Спасибо большое, я очень довольна. Рекомендую.
Иван Ворошилов
Заказываю в этой кампании ремонт окон уже не в первый раз. Окна стоят уже 15 лет и периодически стали ломаться. Всегда приезжают очень грамотные мастера и без каких-либо проблем все ремонтируют. В принципе никаких нареканий нет, правда один раз мастер опоздал на час, но заранее позвонил и предупредил что задерживается. Поэтому всем рекомендую эту фирму, у них действительно профессиональные мастера.