Ремонт окон Главная

Сфера деятельности: Ремонт окон и светопрозрачных конструкций в городе Новосибирске, а так же розничная продажа комплектующих для окон, балконов и алюминиевых конструкций.





Цель компании: Оказание качественных услуг по ремонту и обслуживанию оконных и светопрозрачных конструкций, а так же продажа качественных материалов для окон, с целью самостоятельного исправления населением проблем со своими конструкциями.





Девиз: Либо делать хорошо - либо не делать совсем.



